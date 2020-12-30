Tarsus'ta sürücülere "sağlık kiti" dağıtıldı - Son Dakika

Araçları durdurulup Kovid-19'a ilişkin çeşitli uyarıların yapıldığı sürücülere, maske, dezenfektan ve sağlık kiti verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan , polis ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen dezenfeksiyon alan uygulamasına katıldı.

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