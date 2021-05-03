Tarsus'ta sürücüsünün bırakıp kaçtığı motosiklette uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde polisi görünce sürücüsünün bırakıp kaçtığı motosiklette uyuşturucu ele geçirildi.

Bahçe Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri seyir halindeki plakasız motosikletin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

Ekiplerin ikazına rağmen motosikletle kaçmaya başlayan sürücü, bir süre sonra motosikletini bırakıp yaya olarak kaçtı.

Çalıntı olduğunu tespit edilen motosiklette yapılan aramada 157 uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin ve bonzai ele geçirdi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.