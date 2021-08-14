Tarsus'ta tarihi ev alev alev yandı - Son Dakika

Tarsus'ta tarihi ev alev alev yandı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan metruk bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki tarihi eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahale ederken, bir itfaiye erinin dumandan zehirlendiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus ilçesi Kızılmurat Mahallesi 2705 Sokak 29 nolu evde yangın çıktı. Alev alan evden çıkan kıvılcımlar yan tarafında bulunan Şaban Tuluk'a ait tarihi eve sıçradı. Olay yerine gelen Tarsus İtfaiyesi ekipleri yangına müdahale ederken, bir itfaiyecinin dumandan zehirlendiği öğrenildi. Yaklaşık 1 saat süren yangına Mersin'de de takviye ekip geldi. 1 saatlik çalışma sonunda yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışması devam ediyor.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.