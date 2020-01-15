Tarsus'ta tarihi 'torpido' mezar bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta tarihi 'torpido' mezar bulundu - Son Dakika

Tarsus'ta tarihi 'torpido' mezar bulundu

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından Duatepe Mahallesi eski otogar alanında yapılan kazı çalışmaları sırasında tarihi bir mezar bulundu.

Tarsus'ta tarihi 'torpido' mezar bulundu, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından Duatepe Mahallesi eski otogar alanında yapılan kazı çalışmaları sırasında tarihi bir mezar bulundu.


Edinilen bilgiye göre, bir enerji şirketi tarafından bu alana trafo yapılmak istenmesinden dolayı Adana Koruma Kurulu kararınca, 3. derece arkeolojik SİT alan olması sebebiyle kazı çalışması yapılması istendi.


İlçe Müze Müdürlüğüne bağlı arkeologlar 'Nekropol' olarak adlandırılan 'Ölüler Şehri', yani mezarlık alanda yapılan kazı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait 'torpido' olarak adlandırılan bir mezar buldu.


Mezar, ilçe müze müdürlüğüne götürülerek üzerinde arkeolog tarafından inceleme yapılacak. - MERSİN

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:48 Kaynak: İHA
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