Tarsus'ta tarihi 'torpido' mezar bulundu - Son Dakika
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Tarsus'ta tarihi 'torpido' mezar bulundu

6 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde müze müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 'torpido' olarak adlandırılan tarihi mezar bulundu.

Tarsus'ta tarihi 'torpido' mezar bulundu, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesinde müze müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 'torpido' olarak adlandırılan tarihi mezar bulundu.Duatepe Mahallesi'ndeki otogar alanında trafo yapımı gerçekleştirilmesi için Adana Koruma Kurulu kararınca, 3'üncü derece arkeolojik sit alan olması sebebiyle kazı çalışması yapılması istendi. İlçe Müze Müdürlüğü'ne bağlı arkeologların mezarlık alanda yaptığı kazı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait 'torpido' mezar bulundu. Taşınması planlanan mezar, İlçe Müze Müdürlüğü'ne götürülerek üzerinde arkeolojik inceleme yapılacak.


Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:10 Kaynak: DHA
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