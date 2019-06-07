Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta tarihi zeytin ağacını tescilleme çalışması
Son Dakika Güncel Haber

Tarsus'ta tarihi zeytin ağacını tescilleme çalışması

6 dakika önce

Tarsus ilçesinde bulunan tarihi zeytin ağacının anıt ağaç olarak tescil edilmesi için çalışma başlatılacak.

Tarsus'ta tarihi zeytin ağacını tescilleme çalışması, System.String[]
Tarsus ilçesinde bulunan tarihi zeytin ağacının anıt ağaç olarak tescil edilmesi için çalışma başlatılacak.
Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Tarsuslu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin ile Karadiken Mahallesi'ni ziyaret etti.
Burada muhtar Ali Aşık'tan bilgi alan Ünal, mahallede bulunan Sarıulak cinsi tarihi zeytin ağacının anıt ağaç olarak tescil edilmesi için başvuruda bulunulacağını söyledi.
Sarıulak zeytininin Tarsus'a özgü bir zeytin olarak tescillendiğini anımsatan Ünal, "Sarıulak zeytininin Tarsus'a özgü olduğu tescillenmiş durumda. Bu ağaç için her ne kadar bin yıllık deniyorsa da görüldüğü gibi bin yaşından daha fazla. Bununla ilgili araştırma yapacağız ve en kısa zamanda Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluna da başvuruda bulunacağız. Bu ağaç bölgede zeytinciliğin ne kadar eski olduğunu gösteriyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:20 Kaynak: AA
Mehmet Metin, Tarsus, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tatile gitmeyen İstanbullular tarihi ve turistik mekanlara akın etti! Kalabalık caddelere taştı İstanbul'da egzotik havyan operasyonu! Aralarında öğretmen de var FETÖ firarisi eski yüzbaşı çalılıkların arasında yakalandı Son dakika! Kocaeli'deki yangınla ilgili fabrika sahibi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 15:26:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta tarihi zeytin ağacını tescilleme çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]