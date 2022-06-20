Tarım işçilerini taşıyan servis aracı alev alev yandı - Son Dakika
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Tarım işçilerini taşıyan servis aracı alev alev yandı

20.06.2022 09:47

Tarım işçilerini taşıyan servis aracı alev alev yandı Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis aracı alev alev yandı.

Tarım işçilerini taşıyan servis aracı alev alev yandı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis aracı alev alev yandı.

Alınan bilgiye göre F.E.nin kullandığı 47 AAY 784 plakalı dolmuş tipi servis aracı Takbaş Mahallesi Kartal Tepesi bölgesinde motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü aracı durdurdu ve içinde tarım işçilerinin bulunduğu aracı boşalttı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Şans eseri olayda yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarım işçilerini taşıyan servis aracı alev alev yandı - Son Dakika

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