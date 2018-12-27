Tarsus'ta Tarım İşçilerinin Çadırları Temizlendi

Mersin'in Tarsus ilçesinde aşırı yağışlardan etkilenen tarım işçilerinin çadırlarının temizlenmesi için çalışma yapıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde aşırı yağışlardan etkilenen tarım işçilerinin çadırlarının temizlenmesi için çalışma yapıldı.



Kaymakam Yüksel Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, Atalar Mahallesi bölgesinde aşırı yağıştan dolayı sel baskını olduğunun tespit edildiğini belirterek, konuyla ilgili Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi ile irtibata geçilerek ihtiyaç ve yardım konularının koordine edildiğini bildirdi.





Herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını belirten Ünal, şunları kaydetti:



"Çadırlar içerisinde yapılan kontrolde eşyaların ıslandığı ve çadır içerisinin çamur olduğu tespit edilmiştir. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından çadır içerisine çamurun önlenmesi için yeterli miktarda kum ve mucur gönderilmesi için irtibata geçilmiş, belediye tarafından sevk işlemi yapılmıştır. Tarsus Kaymakamlığı tarafından 15 çadırda kalan toplam 80 kişi için uygun pansiyon ayarlanmış ancak çadırda kalan Suriyelilerin de arasında bulunduğu kişiler gitmek istememişler, iaşe ve diğer birtakım ihtiyaçları komşu ve yakın akrabaları tarafından giderilmiştir."

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