Tarsus'ta tarımsal alanda hazırlanan AB projesi kapsamında toplantı yapıldı - Son Dakika

Tarsus'ta, tarım ilaçlarının yanlış kullanımı ve yabani ot mücadelesinin kültürel ve mekanik yollarla yapılmasının teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında toplantı düzenlendi.

Tarsus Ziraat Odasında düzenlenen toplantıya proje koordinatörü Avni Taşyürek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Danyal Avşar katıldı.

Taşyürek, buradaki konuşmasında, 111 bin avroluk projenin 31 Mart 2022'de tamamlanacağını belirterek, "Amaçlar arasında sivil toplum kuruluşlarının organizasyon ve kurumsal kapasitelerini artırmak, yerel ve ulusal düzeyde karar alma süreçlerine katılımı teşvik etmek de yer alıyor." dedi.