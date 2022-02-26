Tarsus'ta "Tarımsal Üretimde Akıllı Gübreleme ve Sulama Semineri" yapıldı - Son Dakika
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Tarsus'ta "Tarımsal Üretimde Akıllı Gübreleme ve Sulama Semineri" yapıldı

26.02.2022 16:31
Tarsus'ta "Tarımsal Üretimde Akıllı Gübreleme ve Sulama Semineri" yapıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde "Tarımsal Üretimde Akıllı Gübreleme ve Sulama Semineri" gerçekleştirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde "Tarımsal Üretimde Akıllı Gübreleme ve Sulama Semineri" gerçekleştirildi.

Tarsus Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen seminere Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, akademisyenler, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Bozdoğan, seminerde, ilçede çok sayıda ürünün yetiştirildiğini belirterek, tarımda akıllı gübreleme ve sulamayı yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Seminerde diğer katılımcılar da tarımda akıllı gübreleme ve sulama konularında açıklamada bulundu.

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Tarsus Belediyesi, Haluk Bozdoğan, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarsus'ta 'Tarımsal Üretimde Akıllı Gübreleme ve Sulama Semineri' yapıldı - Son Dakika


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