Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta tarladan karpuz hırsızlığı iddiası
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Tarsus'ta tarladan karpuz hırsızlığı iddiası

1 saat önce

Tarsus ilçesinde bir tarladan karpuz hırsızlığı yapıldığı iddia edildi.

Tarsus'ta tarladan karpuz hırsızlığı iddiası, System.String[]
Tarsus ilçesinde bir tarladan karpuz hırsızlığı yapıldığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alifakı Mahallesi'nde K.İ'ye ait karpuz ekili tarladan 5 ton ürünün kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındığı ileri sürüldü.
Güvenlik güçleri, ihbar üzerine zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:09 Kaynak: AA
Tarsus, Güncel
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