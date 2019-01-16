Tarsus'ta Taşımalı Eğitime Yağış Engeli

Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli yağışlardan ve su baskınlarından dolayı merkezdeki bir okul ile taşımalı eğitim yapılan 5 okul tatil edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli yağışlardan ve su baskınlarından dolayı merkezdeki bir okul ile taşımalı eğitim yapılan 5 okul tatil edildi.



Tarsus Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, merkezde Emine Boro İlkokulu ile 5 mahalle okulu su baskını tehlikesine karşı bugün tatil edildi.



Aliefendioğlu Mahallesi'nde kanal boyunda kalan çadırlarda kalanlar için spor salonu hazır hale getirildi.



Çadırlarda kalan Suriyeliler yerlerinden ayrılmak istemiyorlar eğer su seviyesi yükselirse tahliyeleri sağlanacak.



İlçedeki bazı bölgelerde sulama kanallarının üstünden ovaya ve tarlalara su baskını devam ediyor. DSİ ve Tarsus Belediyesi ekipleri kanallara müdahale ediyor. - MERSİN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Mersin'de Fırtına Nedeniyle Dev Gemi Karaya Oturdu

Avrupa'nın En Büyük Beyaz Eşya Üreticilerinden İtalyan Candy Hoover Group Artık Çinlilerin

Sosyal Medyadan Canlı Yayın Yapan Kişi, Takipçilerinin Gözü Önünde Kendini Astı

Son Dakika! Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Dolar Düşüşe Geçti