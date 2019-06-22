Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta, tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi
Son Dakika Güncel Haber

Tarsus'ta, tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi

1 saat önce

Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2019 Yaz Kararnamesi ile Tarsus'ta görev yapan başta Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve Adalet Komisyon Başkanı olmak üzere tayinleri başka illere çıkan toplam 20 hakim ve savcı için veda yemeği düzenlendi.

Tarsus'ta, tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi, System.String[]
Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2019 Yaz Kararnamesi ile Tarsus'ta görev yapan başta Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve Adalet Komisyon Başkanı olmak üzere tayinleri başka illere çıkan toplam 20 hakim ve savcı için veda yemeği düzenlendi.

Tayini çıkan hakim ve savcılar için bir restoranda gerçekleşen veda yemeğinde konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, son üç yılını özetleyerek, 15 Temmuz 2016 tarihinden bu güne yapılan hizmetlerden dolayı tüm cumhuriyet savcı ve hakimlerine teşekkür etti. Adalet hizmetinin zor ve kutsal bir görev olduğunu belirten Başsavcı Kılıç, bu hizmeti yaparken, gönül yıkmadan, gönül alarak yapılmasının uygun olacağına vurgu yaptı. Konuşmasının sonunda herkesten helallik isteyen Kılıç, "Benim hakkım sizlere helal olsun" dedi.

Konuşmaların ardından tayini çıkan cumhuriyet savcıları Mehmet Sabri Kılıç, Hanifi Alıç, Taşkın Çörekli, Özgür Celbek, Muhammet Damlayıcı, Ebubekir İnce, Adem Eroğlu, Burak Kardeş, Sedat Aydın ve Ağır Ceza Başkanı Ferhat Karakuş ile hakimler Burak Kılık, Hakan Vural, Gizem Güngör, Ferit Tekin, Mustafa Yılmaz, Gülşen Zaman, Dilek Eroğlu, Fatma Arıbal Yanık, Çağrı Duran, Hilal Akbaba Kabal, Murat Tokay, Esra Şen ve Selen Fazla Akbaş'a plaket takdim edildi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:48 Kaynak: İHA
Mehmet Sabri, Tarsus, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son 9 ayın zirvesinde! Altın haftayı yükselişle kapattı İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu! İstanbul'da okullarda seçim sandıkları kuruldu Yarın İstanbul'un kaderi belirlenecek! İşte rakamlarla 23 Haziran seçimi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 12:55:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta, tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]