Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta Tefeci Operasyonu: 14 Gözaltı

Tarsus'ta Tefeci Operasyonu: 14 Gözaltı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde tefecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, aranan 15 kişiden 14'ü gözaltına alındı.

Tarsus'ta Tefeci Operasyonu: 14 Gözaltı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde tefecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, aranan 15 kişiden 14'ü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 'silahlı örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak ve örgüt faaliyetleri kapsamında tefecilik yapmak' iddiasıyla 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alınırken, bir kişinin arandığı bildirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, alacak verecek defterleri, çok sayıda senet ve yaklaşık 5 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:00 Kaynak: İHA

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