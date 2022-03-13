Tarsus'ta Teknoloji ve Bilim Şenliği düzenlendi - Son Dakika

Tarsus Belediyesince Teknoloji ve Bilim Şenliği gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında, öğrencilerin bilimsel gelişmelerle tanışmasını sağlamak, bilime olan ilgilerini arttırmak ve derslerinde öğrendiklerini uygulamalarına imkan vermek amacıyla STEM Merkezi'nde düzenlenen şenlik iki gün sürdü.

Şenliğe katılan çocuklar, STEM Merkezi bünyesinde bulunan deney malzemelerini, 3D tasarım ve artırılmış gerçeklik uygulamalarını deneyimledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, gençlerin ve çocukların akademik, kültürel, sosyal ve sportif gelişimlerine katkıda bulunmak, bilim ve teknoloji alanlarındaki atılımlarına destek olmak için çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.