Tarsus'ta TEM'de seyir halindeki kamyon yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta TEM'de seyir halindeki kamyon yandı - Son Dakika

Tarsus'ta TEM'de seyir halindeki kamyon yandı

7 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda seyir halindeki kamyon yandı.

Tarsus'ta TEM'de seyir halindeki kamyon yandı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda seyir halindeki kamyon yandı.


Alınan bilgiye göre, otoyolun Tarsus- Pozantı bölümü Damlama mevkisinde, A.S.'nin kullandığı 16 FF 669 plakalı kamyonun, kupa kısmı altında bulunan motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Diğer sürücülerinin de ikazıyla kamyonu güvenlik şeridinde durduran şoför durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kupa bölümünü saran alevleri söndürdü.


Yangında maddi hasar oluştu. - MERSİN

TEM Otoyolu, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:43 Kaynak: İHA
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