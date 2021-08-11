Tarsus ilçesinde belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Nurşan Topçuparlak, parkta çalışırken bulduğu cüzdanı sahibine ulaşarak teslim etti.
Tarsus Kültür Park içerisinde temizlik yaptığı sırada yerde cüzdan bulan Topçuparlak, cüzdanın sahibi ile iletişime geçti.
Topçuparlak, Tarsus Kültür Park'a gelen Ufuk Ay'a cüzdanı teslim etti.
Ay'da Topçuparlak'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta temizlik görevlisi parkta bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı - Son Dakika