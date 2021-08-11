Tarsus'ta temizlik görevlisi parkta bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı - Son Dakika

Ay'da Topçuparlak'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Topçuparlak, Tarsus Kültür Park'a gelen Ufuk Ay'a cüzdanı teslim etti.

Tarsus Kültür Park içerisinde temizlik yaptığı sırada yerde cüzdan bulan Topçuparlak, cüzdanın sahibi ile iletişime geçti.

Tarsus ilçesinde belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Nurşan Topçuparlak, parkta çalışırken bulduğu cüzdanı sahibine ulaşarak teslim etti.

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