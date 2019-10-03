Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta terör örgütü propagandasına 3 gözaltı
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Tarsus'ta terör örgütü propagandasına 3 gözaltı

1 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Tarsus'ta terör örgütü propagandasına 3 gözaltı, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda F.B., H.S. ve Z.T., gözaltına alınırken, evlerinde arama yapıldı. Aramalarda 6 cep telefonu, 5 SIM kart, 4 flash bellek, 3 hafıza kartı ve 385 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:22 Kaynak: DHA
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