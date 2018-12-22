Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta Tesis Açılışı

Tarsus'ta Tesis Açılışı

4 saat önce

Tarsus Belediyesinin restorasyonu ile tamamlanan Bahşiş Mahallesi Mehmet Sarı Sosyal Tesisleri hizmete açıldı.

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Tarsus Belediyesinin restorasyonu ile tamamlanan Bahşiş Mahallesi Mehmet Sarı Sosyal Tesisleri hizmete açıldı.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Bahşiş Mahallesi'nde bulunan ve Büyükşehir Yasası gereğince kapanan belde belediyesi binası yeniden restore edildi.

Yenilenen bina bünyesinde muhtar odası, taziye evi, düğün, kitap, dikiş ve bilgisayar salonunun bulunduğu bina, sosyal tesis olarak hizmet verecek.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, açılış töreninde yaptığı konuşmada, hizmet binasına eski milli güreşçi Mehmet Sarı'nın adı verdiklerini belirtti.

Büyükşehir Yasası'nın ardından 179 mahallenin yetki alanlarına girdiğini belirten Can, "Bugün 53'üncü açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Bu sosyal tesislere Buradan ülkemizin adını dünyaya duyuran milli güreşçimiz Mehmet Sarı beyefendiye de şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:29 Kaynak: AA

Mehmet Sarı, Tarsus, Güncel
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