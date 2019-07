Tarsus'ta tespit edilen sorunlar, ekiplerin çalışmalarıyla çözüme kavuşturuluyor

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın kırsal ve ova mahallelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde tespit edilen sorunlar, ekiplerin yaptıkları çalışmalar neticesinde çözüme kavuşturuluyor.

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın kırsal ve ova mahallelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde tespit edilen sorunlar, ekiplerin yaptıkları çalışmalar neticesinde çözüme kavuşturuluyor.



Yaklaşık 1 aylık süre içerisinde, büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen belde ve köyleri belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte ziyaret eden Başkan Bozdoğan, gittiği her yerde muhtarlar ve vatandaşlar ile toplantı yaptı. Bozdoğan, gerçekleştirdiği ziyaretlerde muhtarlardan yöreleri ile ilgi sorun ve istekler konusunda bilgiler alarak, acil yapılması gerekenleri sıraya koyup, önem arz eden eksiklikleri gidereceklerini ve sorunları ivedilik ile çözmek için çalışmalar yürüteceklerinin sözünü vermişti. Yapılan tespit ve değerlendirmeler sonucunda planlanan program dahilinde, Başkan Yardımcısı Ali Erhan Okyay'ın koordinesinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 137 mahallede hizmet atağına geçti. Ekipler verilen talimatlar doğrultusunda, bir yandan tespit edilen sorunları ortadan kaldırmak için muhtarlar ve halkın istekleri doğrultusunda çalışmalar yürütürlerken, bir yandan da Belediye whatsapp ihbar hattına gelen şikayetleri değerlendirerek, gerekli çalışmalarda bulunuyorlar.



Hizmete talip olurken Tarsus'u bir bütün olarak değerlediklerini ifade eden Başkan Bozdoğan, "Kent merkezi ya da uzak noktası diye bir ayrımımız yok. Kentimizde yaşayan herkese eşit hizmet anlayışını benimseyen bir yönetim olarak, kentimizin sınırları içerinde yer alan her bir metre kareye ayrım yapmadan kent kimliğine, kültürüne, tarihine uygun şekilde doğaya saygı çerçevesinde gereken her hizmeti yapacağız. Bunu yaparken kentimizde sağlık ve sosyal yaşamı önemseyerek sağlıklı yaşlanmanın önünü açacağız. Değerlerimizi ortaya koyarak kent kimliğini ön plana çıkaracağız. Bunu hep söylüyorum, kendi menfaatini düşünmeden bu kent için kim faydalı bir hizmet yapmış, kim taş üstüne taş koymuş, kim iyi niyetle yaşadığı şehir için adım atmış çaba sarf etmiş ise Allah ondan razı olsun. Neolitik Çağ'dan bu yana süre gelen tarihi kimliği ile Roma İmparatorluğu döneminde Kilikya'nın başkentliğini üstlenmiş, ilklerin kenti unvanını taşıyan birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan kentimizi, ülkemize ve dünyaya en güzel şekilde tanıtacağız bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz Tarsus'un önemini çok iyi biliyoruz, Tarsus tarih açısından, gelecek açısından çok büyük bir değerdir ve hiçbir değer kentimizden önde gelemez. Ne makam ne mevki ne para ne de siyaset Tarsus bunların hepsinin önünde gelir. Bu bilinçle onurlu bir şekilde kentimize hizmet edeceğiz, bu hizmetlerimiz karşısında, halkımızdan tek bir beklentimiz vardır, o da Allah razı olsun cümlesini bizim için gönül rahatlığı ile kullanabilmeleridir, başka hiçbir beklentimiz olamaz" dedi. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

"Lince razıyım" diyen Berna Laçin, tartışmanın fitilini ateşledi

İmamoğlu'na "Canımı veririm size bilgileri vermem" diyen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı görevden alındı

2019'un üçüncü çeyreğinde konut kredilerinde artış bekleniyor

Reyhanlı'daki bomba yüklü aracın patlaması, akıllara 2013 yılındaki saldırıyı getirdi