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Tarsus'ta tır yangını

56 dakika önce

Tarsus ilçesinde hareket halindeki bir tırın lastiklerinde başlayan yangın, hasara neden oldu.

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Tarsus ilçesinde hareket halindeki bir tırın lastiklerinde başlayan yangın, hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Ömer P. idaresindeki 34 ZPB 13 plakalı sanayi malzemesi yüklü tırın lastikleri, Pozantı-Tarsus istikametine seyir halindeyken yanmaya başladı.
Alevleri fark eden sürücü aracını durdururken, çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle tırın bir bölümünde hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:33 Kaynak: AA
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