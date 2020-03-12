Tarsus'ta toplu taşıma araçları denetleniyor - Son Dakika
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Tarsus'ta toplu taşıma araçları denetleniyor

7 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler devam ediyor.

Tarsus'ta toplu taşıma araçları denetleniyor, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler devam ediyor.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Trafik Denetleme Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus'ta toplu taşıma araçlarına yönelik olarak denetleme çalışması gerçekleştirdi.


Okul servisleri ve diğer toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan çalışmada sigara içen ve cep telefonuyla konuşan iki sürücüye cezai işlem uygulandı.


Kültür Park yanı Muvaffak Uygur Caddesi ile Altaylılar Mahallesinde gerçekleştirilen denetimlerde kapasitesinden fazla öğrenci taşıdığı tespit edilen 5 okul servisine de tutanak düzenlendi.


Denetimler kapsamında evraklar, sürücülerin kılık-kıyafetleri, araç içinde bulunan renkli ışıklar veya aksesuarlar ile hareket saatlerine uyulup-uyulmadığı denetlendi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Trafik Denetleme Zabıta Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerini günün farklı saatlerinde ve farklı noktalarda da devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Zabıta, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:50 Kaynak: İHA
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