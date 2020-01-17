Tarsus'ta toplu taşıma ve servis araçları denetlendi - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde toplu taşıma, servis ve okul servisleri denetlendi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Trafik Denetleme Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri Tarsus'ta yılbaşından bu yana toplu taşıma, servis ve okul servisi araçlarına yönelik kapsamlı denetim çalışması gerçekleştirdi.



Her gün onbinlerce vatandaşın kullandığı toplu taşıma araçlarının denetimleri kapsamında 450 toplu taşıma ve servis denetimi gerçekleştirildi.



Yine 47 okul servisi de denetlendi. Kurallara ve yönetmeliklere uymayan araçlara tespit tutanakları düzenlendi.



Kentin farklı noktalarındaki duraklarda ve okul önlerinde gerçekleştirilen denetimlerde Zabıta ekipleri, tüm şoförleri kurallara ve yönetmeliklere uymaları konusunda uyardı. Araçların temizliğine azami gösterilmesi gerektiği vurgulandı. - MERSİN