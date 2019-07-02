Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta trafik denetimi
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Tarsus'ta trafik denetimi

1 saat önce

Tarsus ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde 2 bin 60 lira para cezası kesildi.

Tarsus'ta trafik denetimi, System.String[]
Tarsus ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde 2 bin 60 lira para cezası kesildi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, trafiğe kapatılan Yarenlik alanında denetim yaptı.

Denetimlerde 20 motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanıcısına 2 bin 60 lira para cezası kesildi.
Ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uyulması konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:14 Kaynak: AA
Tarsus, Güncel
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