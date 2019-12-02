Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice kavşaklar mevkisinde meydana geldi. Hasan T., yönetimindeki 22 AAV 177 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, Yenice kavşaklar mevkisinde döneceği şeridi geçti. Geri geri geldiği iddia edilen araca, Mehmet A. idaresindeki 33 ANA 07 plakalı tır arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan H. Hüseyin Aydın hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Hasan T. ve yanında yolcu olarak bulunan Vildan T. ağır yaralandı. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Mersin, Tarsus, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:53 Kaynak: İHA
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