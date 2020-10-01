Tarsus'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde tırdan yola düşen iş makinesine çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Önder E. idaresindeki 06 EY 6402 plakalı kepçe yüklü tırın taşıdığı iş makinesi, D-750 kara yolu üzeri Körlübeyi Mahallesi'nde yola düştü.
Yola düşen iş makinesine karşı yönden gelen Adem K'nin (30) kullandığı 42 DJK 40 plakalı tır çarptı.
Kazada yaralanan Adem K, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 10:41 - Kaynak: AA
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