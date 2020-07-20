Tarsus'ta trafik kazası - Son Dakika

Tarsus'ta trafik kazası

Tarsus ilçesinde iki tırın sıkıştırdığı otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Tarsus ilçesinde iki tırın sıkıştırdığı otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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İddiaya göre, Mehmet Hoşaf, yönetimindeki yabancı plakalı otomobil TEM otoyolu Tarsus- Pozantı istikameti Damlama mevkisinde seyir halindeyken, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki tır tarafından sıkıştırıldı.

Tırların arasında kalan otomobil bir süre sürüklendikten sonra durdu.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Hoşaf ve 6 kişiyi kurtardı.

Kazada ölen yada yaralanan olmazken, polis olay sonrası kaçan tır sürücülerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Pozantı, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarsus'ta trafik kazası - Son Dakika
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