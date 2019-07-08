Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı
37 dakika önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen tırın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:03 Kaynak: AA
'in Tarsus
ilçesinde devrilen tırın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, U.U idaresindeki 33 ABB 423 plakalı tır, Taşçılı Mahallesi'nde karşısına çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yaptı.
Manevranın etkisiyle devrilen ve motosiklete çarpan tırın sürücüsü ile motosikletteki S.I yaralandı.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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