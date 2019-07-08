Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı
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Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı

37 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen tırın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen tırın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, U.U idaresindeki 33 ABB 423 plakalı tır, Taşçılı Mahallesi'nde karşısına çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yaptı.
Manevranın etkisiyle devrilen ve motosiklete çarpan tırın sürücüsü ile motosikletteki S.I yaralandı.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:03 Kaynak: AA
Mersin, Tarsus, Güncel
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