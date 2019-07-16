Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı
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Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı

11 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tarsus- Boztepe arasında servis yapan 33 DFV 68 plakalı belediye otobüsü, Belen Mahallesi'nde 33 NF 020 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada otobüsteki 2 yolcu yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Boztepe, Mersin, Tarsus, Belen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:12 Kaynak: AA
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