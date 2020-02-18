Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, D-400 karayolu Yunus Emre Mahallesi Adana istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki Yusuf K. idaresindeki 33 DDU 43 plakalı tır seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle önünde giden Taner A. yönetimindeki 33 BBM 48 plakalı kamyona çarptı. Kaza yapan tıra arkadan gelen ve limon yüklü olan ve Ali N.Y.'nin kullandığı 33 ACJ 966 plakalı kamyonet çaptı. Kazada 33 ACJ 966 plakalı kamyonet sürücüsü Ali N.Y. ile yanındaki yolcu Ali E. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza nedeniyle D-400 karayolunda ulaşım kontrollü sağlanırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:38 Kaynak: İHA
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