Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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