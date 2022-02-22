Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı

22.02.2022 19:02
Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, eski Ankara yolu Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan 33 ACG 470 plakalı tır üst geçide geldiğinde kontrolden çıktı. Yolun sağ tarafında bulunan korkuluklara çarparak durabilen tırın kupa kısmı yerinden çıkarak yola savruldu. Tırda bulunan ve isimleri tespit edilemeyen şoför ve yolcu ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılara ilk müdahalesi yapılırken kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı. - MERSİN

Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı

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LASTİĞİ PATLAYAN ARACA ÇARPAMAMAK İÇİN DURAN ARAÇLARA ÇARPTI: 2 YARALI LASTİĞİ PATLAYAN ARACA ÇARPAMAMAK İÇİN DURAN ARAÇLARA ÇARPTI: 2 YARALI NİŞASTA YÜKLÜ TIR YANDI NİŞASTA YÜKLÜ TIR YANDI

Mersin, Tarsus, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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