Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta trafik kazası: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta trafik kazası: 3 yaralı

Tarsus'ta trafik kazası: 3 yaralı

33 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tarsus'ta trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Çavuşlu ve Koçarlı Mahallesi yolunda meydana gelen kazada, Muhittin Abalı idaresindeki 33 D 9497 plakalı otomobil ile Elif Alışkan idaresindeki 33 AYN 55 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan İnci Abalı yaralandı.


Yaralılar 112 sağlık ekiplerince müdahale edilerek hastaneye götürüldü. - MERSİN

Çavuşlu, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:25 Kaynak: İHA
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