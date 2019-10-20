Tarsus'ta trafik kazası: 3 yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:25 Kaynak: İHA
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çavuşlu ve Koçarlı Mahallesi yolunda meydana gelen kazada, Muhittin Abalı idaresindeki 33 D 9497 plakalı otomobil ile Elif Alışkan idaresindeki 33 AYN 55 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan İnci Abalı yaralandı.
Yaralılar 112 sağlık ekiplerince müdahale edilerek hastaneye götürüldü. - MERSİN
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