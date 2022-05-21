Tarsus'ta trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Tarsus'ta trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

21.05.2022 09:59
Tarsus'ta trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Yenice Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece bekçiliği yaptığı işyerinden çıkan Mahmut Belen (45) motosikletiyle seyir halindeyken S.A. idaresindeki 01 AIN 18 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaptıkları müdahale sonucu Mahmut Belen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Tarsus'ta trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Tarsus'ta trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Tarsus'ta trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Mersin'de halk otobüsünün çarptığı kadının cenazesi toprağa verildi Mersin'de halk otobüsünün çarptığı kadının cenazesi toprağa verildi Mersin'de demir yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı Mersin'de demir yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı
Kaynak: İHA

Mersin, Tarsus, Belen, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
09:53 Mahmut Tuncer'den şaşırtan 'para' itirafı! "Para konusunda Azrail gibiyim, aldığım parayı geri vermem!"
09:50 Miralem Pjanic'ten, Beşiktaş'a veda!
09:34 Kadıköy Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı
09:25 Kadıköy'de cinayet: Diş hekimi Şeyma Biran ofisinde bıçaklanarak öldürüldü
09:16 CHP'nin İstanbul mitingi bugün 18.00'de Maltepe'de: Altılı Masa da alında olacak
08:54 Yeni şarkısının sevilmesi Hülya Avşar'ı da şaşırtmış: Beklemiyordum
08:51 Üç bakanlıkta üst düzey görevden alma, iki bakanlığa atama: Resmi Gazete'de yeni atamalar yayınlandı
08:50 Somer Şef'e büyük şok! Devraldığı restoranın istinat duvarı çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti
01:02 Avrupa'yı karadul tehlikesi sardı! Örümcek, zehri nedeniyle büyük korku saçıyor
00:34 İstanbul'da ünlü bir restorana ait istinat duvarı çöktü, 2 kişi yaralandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 10:17:12. #1.12#
SON DAKİKA: Tarsus'ta trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement