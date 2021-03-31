Tarsus'ta tren vagonu yandı - Son Dakika

Tarsus'ta tren vagonu yandı
31.03.2021 18:00
Mersin'in Tarsus ilçesinde ambarda sefer dışında olan yolcu tren vagonu yandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde ambarda sefer dışında olan yolcu tren vagonu yandı.
Alınan bilgiye göre, Yenice'de demiryollarına ait olan ambar bölümünde, sefer dışında olan 4 vagondan birinde, iddiaya göre kaynak işlemi yapılırken yangın çıktı. Alevlerin biranda vagona yayılmasıyla olay yerine ihbar üzerine Büyükşehir itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, maddi hasar meydana geldi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. - MERSİN
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