Tarsus'ta Turizm Haftası kutlandı - Son Dakika
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Tarsus'ta Turizm Haftası kutlandı

19.04.2022 16:38
Tarsus'ta Turizm Haftası kutlandı

Tarsus'ta Turizm Haftası, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Tarsus'ta Turizm Haftası, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Tarsus Müzesi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu törende yaptığı konuşmada, 10 bin yıllık geçmişi ve barındığı tarihi ve kültürel değerlerle Tarsus'un son derece önemli ve kadim bir kent olduğunu ifade ederek, "Yerli ve yabancı turistleri bu kadim kente çekmek ve tanıtımına katkıda bulunmak için herkese görev düşmektedir. Bu nedenle Turizm Gönüllüleri Kuvveti adı altında ekipler oluşturduk. Bu ekipler, eksiklikleri ve aksaklıkları tespit edecekler ve bizler gerekli önlemleri alacağız. Tarihi ve turistik yerlerimizi tanıtmak için farkındalık oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Müze Müdürü Doğukan Bekir Alper de konuşmasında iklim olarak 300 günden fazla güneşli gün sayısına sahip olan Mersin ilinin 320 kilometre uzunluğunda sahil şeridine sahip olduğunun, bunun 110 kilometresinin ise doğal plaj olduğunu belirterek, Tarsus'ta yerleşik hayatın 10 bin yıldan fazla süredir kesintisiz sürdüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, müzeden hükümet konağına kadar yürüdü.

Etkinlik, hükümet konağı karşısındaki alanda düzenlenen konser, halk oyunu gösterileri ve eski Tarsus fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışı ile devam etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Turizm Tarsus'ta Turizm Haftası kutlandı - Son Dakika


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