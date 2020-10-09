Tarsus'ta ücretsiz fide dağıtımı - Son Dakika

Tarsus'ta ücretsiz fide dağıtımı

09.10.2020 16:16
Tarsus'ta ücretsiz fide dağıtımı, System.String[]

Tarsus Belediyesi Ata Tohumu Bankasından yetiştirdiği fideleri çiftçilere ücretsiz ulaştırmaya devam ediyor.

Tarsus Belediyesi Ata Tohumu Bankasından yetiştirdiği fideleri çiftçilere ücretsiz ulaştırmaya devam ediyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Ata mirası olan yerli tohumların yaygınlaştırmasını sağlamak, kırsal mahallerde zor koşullarda üretim yapan çiftçilerin ihtiyaç duyduğu tohum ve fideleri temin etmek adına, üreticilere destek olmaya devam ediyor. 'Gelecek toprakla hayat buluyor' sloganı ile kırsal ve ova mahallerde çiftçilik yapan vatandaşlar ile bir araya gelen Bozdoğan, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün koordinesinde temin edilen yerli tohumlardan üretilen fideleri dağıtarak kırsal kalkınmanın önünü açmak için önemli adımlar atıyor. Tarsus Belediyesi bünyesinde kurulan gen bankasından yetişen karnabahar, marul, beyaz ve kırmızı lahana ile taş armudu fideleri Taşkuyu ve Baltalı mahallelerinde ki üreticilere dağıtıldı.

Burada konuşan Başkan Bozdoğan, "Öncelikle daha önce buluşmalarımızda da hep söyledim. Benim için önemli olan bir köy, köy diyorum çünkü daha önceden hep duyduğum klasik bir laf vardı, köyler şehirleşsin diyorlardı, biz buna karşıyız. Daha temiz, daha güzel ve daha organik, hormonsuz, zehirsiz mutfakları olmasını istiyoruz. Ata tohumu bizim için önemli. İsrail'in tohumuna mahkum kalmayalım. Ülkemizin her bir köşesi cennet gibi, bu ülkede üretilmeyecek, yapılmayacak hiçbir şey yok' dedi.

Bozdoğan son olarak konuşmasında şu ifadelere yer verdi, 'İşte bu projemizin ana amaçlarından birisi de köylünün şehre göçünü engellemek ve ata tohumları ile üretimlerini sürdürmelerine olanak sağlamaktır. Her konuda vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız, sadece yol yapmak çöp toplamak değil, biz gerektiğinde çiftçimizin de yanında olacağız, onlar için imkanlarımızın el verdiği ölçüde projeler geliştireceğiz. Hizmet ayrımı olmadan birisi için olanaklı olanı herkes için olanaklı hale getirici bir hizmet anlayışı ile yolumuza devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

Tarsus'ta ücretsiz fide dağıtımı
Tarsus'ta ücretsiz fide dağıtımı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarsus'ta ücretsiz fide dağıtımı - Son Dakika

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