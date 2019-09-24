Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere şehir turu
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Tarsus'ta üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere şehir turu

1 saat önce

Tarsus Üniversitesi'ne kayıt yaptırıp eğitim hayatına başlayan öğrencilere, ilçede bulunan tarihi ve turistik mekanlar gezdirildi.

Tarsus'ta üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere şehir turu, System.String[]

Tarsus Üniversitesi'ne kayıt yaptırıp eğitim hayatına başlayan öğrencilere, ilçede bulunan tarihi ve turistik mekanlar gezdirildi.


Tarsus Belediyesi, Tarsus Üniversitesi ve Kent Konseyi'nin işbirliği ile farklı şehirlerden gelerek Tarsus Üniversitesi'nde eğitim hayatına başlayan öğrenciler, 'hoş geldin' projesi kapsamında ilçenin tarihi ve turistlik mekanlarında gezdirildi.


Öğrenciler, Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru, Kent Konseyi Başkanı Ali Cerrahoğlu eşliğinde, Kleopatra Kapısı, Ulu Cami, Kırkkaşık Bedesteni, Hz. Danyal Camii, St. Paul Kilise, St. Paul Kuyusu ile diğer tarihi mekanları rehber eşliğinde gezerek, kentin tarihi konusunda bilgiler edindi.


Ardından belediye tesisleri içerisinde düzenlenen yemekte öğrencilerle bir araya gelen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Bu yıl üniversitemize kayıt yaptıran 600'ü aşkın öğrencimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimizin kentimizde iyi rahat bir şekilde eğitim görmelerine olanak sağlamak ve onların her türlü sorun ve sıkıntılarında yanlarında olacağımızı bildirmek adına kendilerini belediyemizde konuk ettik. Öğrencilerimizin ilçemizi daha iyi tanımalarına ve vatandaşlarımızla kaynaşmalarına vesile olmak, en önemlisi kendilerini birer Tarsuslu gibi hissetmeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.


Geleceğin teminatı olan gençlerin tüm sorun ve sıkıntılarında belediye olarak her zaman yanlarda olacaklarını kaydeden Bozdoğan, "Amacımız Tarsus'u sadece Türkiye'ye tanıtmak değildir. Tarsus'un bir dünya kenti olması noktasında üniversite gençliği ile 'üreten, eğiten, sağlıklı ve kültürlü bir Tarsus' için birlikte hareket edeceğiz. Öğrencilerimize eğitim yaşamlarında bir nebzede olsa kolaylık sağlamak adına, kendilerine sabahları sıcak çorba, çay ve kahve ikramlarında bulunmak üzere planlamamızı yaptık. Bende üniversite eğitimi alırken sabahları okula aç gittiğim günler oldu. Bu nedenle bu uygulamayı hayata geçireceğiz. Hiçbir öğrencimiz okula aç gitmesin istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, Kent Konseyi, Kleopatra, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:32 Kaynak: İHA
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