Tarsus'ta üretici kadın stantları bir kez kuruldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üretici kadın stantlarını bir kez daha Tarsus'ta kurdu. Tarsus kent merkezinde Kültür Park içerisinde açılan stantlarda 100 kadın üretici, emek harcadıkları ürünlerini satma imkanı buluyor. Çeşitli ürünlerin satıldığı stantlar vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadın emeğini kazanca dönüştürmeye devam ediyor. Kadınların aile ekonomilerine destek olunmasına köprü olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi koordinesinde üretici kadın stantlarını Tarsus'ta bir kez daha kurdu. Kültür Park içerisinde açılan stantlarda, el işinden yöresel yiyeceklere, hediyelik eşyadan duvar süslerine kadar ürünleriyle yer alan 100 kadın üretici ürünlerini satma olanağı buluyor.

Stantlarda kadınların el emeği göz nuru var

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in desteklediği üretici kadın stantları, diğer ilçelerde olduğu gibi Tarsus'ta da yoğun ilgi görüyor. Böylece, tüketicilerin de yöresel ürünlere uygun fiyatlarla ulaşmasına olanak sağlanıyor. Pandemi kurallarına azami özen gösterilen ve birçok noktasında hijyen ürünlerinin bulunduğu stant alanında vatandaşlar hem güvenli alışveriş imkanı buluyor hem de doğal ortamda keyifli vakit geçiriyor. Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Ali Boltaç da stantları ziyaret ederek üretici kadınlara 'hayırlı işler' diledi.

"Hepsini kendim tamamen doğal malzemelerle üretiyorum"

Kadın üreticilerden Yağmur Pekuz, evde kendi imkanlarıyla mum ürettiğini belirterek, "Hepsini kendim tamamen doğal malzemelerle üretiyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum, biz kadınlara bu şekilde destek olduğu için" dedi.

"Onlar olmasaydı, şu an biz burada olmazdık"

Sıkma yaparak ev ekonomisine katkı sunduğunu belirten Seçil Aksan da "Bize böyle bir katkıda bulunduğu, düzenlediği, hazırladığı için kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı şu an biz burada olmazdık, böyle bir imkan sağlanmazdı" diye konuştu.

Doğal ürünleri satarak gelir sağladığını söyleyen Birgül Tire Şahin ise "Buradaki gördüğünüz bütün ürünlerin hepsi kendim el emeğim. Kendim yapıyorum, doğaldır, organiktir. Hepsi birer birer elimden geçiyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN