Tarsus'ta uyuşturucu kullanan 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Tarsus'ta uyuşturucu kullanan 1 kişi yakalandı
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanan bir kişiyi yakaladı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanan bir kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Yenice Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yenice Mahallesinde şüpheli bir şahsı durduran ekipler, arama yaptı. Yapılan aramada şahsın üzerinden 10 gram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:00 Kaynak: İHA
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