TARSUS'TA UYUŞTURUCU OPERASYON 6 GÖZALTI - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen A.B., C.A., E.D., C.Ö., Ö.F.A. ve O.A. gözaltına alındı. Uyuşturucu satıcılarının ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ecstasy hap, metamfetamin, esrar ile 5 tüfek, 26 av fişeği, 1 tabanca, tabancaya ait 2 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen çok para ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcıları emniyette götürülerek sorgulanırken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.