Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta uyuşturucu operasyonları
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Tarsus'ta uyuşturucu operasyonları

1 saat önce

Tarsus ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 7 kilo 74 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tarsus'ta uyuşturucu operasyonları, System.String[]
Tarsus ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 7 kilo 74 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını artırdı.
Ekiplerce yapılan çalışmalarda toplamda 7 kilo 74 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:34 Kaynak: AA
Tarsus, Güncel
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