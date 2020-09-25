Tarsus'ta uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Tarsus'ta uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tarsus'ta uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşarak şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Aramalarda 194 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli D.A (26), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, bir başka operasyon kapsamında M.Ö.'ye ait ikamette yapılan aramada 9 kök Hint keneviri ve satışa hazırlanmış 65 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Uyuşturucu, Operasyon, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 08:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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