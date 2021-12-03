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Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu; 10 gözaltı - Son Dakika

Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu; 10 gözaltı

03.12.2021 10:54
Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu; 10 gözaltı

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, çok miktarda uyuşturucu ile uyuşturucu kullanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, çok miktarda uyuşturucu ile uyuşturucu kullanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Kom Grup Amirliği tarafından yürütülen çalışmada, uyuşturucu kullanan 8 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden soruşturma kapsamında, bu kişilerin uyuşturucu maddeyi temin ettikleri şahıslar fiziki takip sonucu tespit edilerek, yapılan ortak operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 2 şahsın adreslerinde yapılan aramada, 2 tabanca, 1 kilo 663 gram uyuşturucu madde, 25 adet uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 35 bin 980 TL para, 174 bin adet boş makaron ve 5 bin 700 dolu makaron ele geçirildi.

Ayrıca, ilçe genelinde yapılan kontrollerde 2 şahsın üzerinde 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 26 fişek ve bir şahıstan 600 litre faturasız akaryakıt ele geçirildi. - MERSİN

Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu; 10 gözaltı
Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu; 10 gözaltı

Uyuşturucu, Mersin, Tarsus, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu; 10 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu; 10 gözaltı - Son Dakika
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