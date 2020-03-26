Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucuya yönelik operasyonlar yaptı. Operasyonda, M.Ö., B.B., E.Ö., A.K., A.Ö., N.A., T.B., B.S., M.T., C.A., D.K., E.S., O.H. ve D.S.'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 85,5 gram bonzai, 350 sentetik uyuşturucu hap, 131 ecstasy hap ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen bin 470 lira para ele geçirildi.Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.