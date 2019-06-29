Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:29 Kaynak: İHA
'in Tarsus
ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda H.G. ve Y.G. isimli şahıslar gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 adet terazi, 1 adet av tüfeği, 614 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Şüpheliler sorgularının yapılması için ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - MERSİN
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