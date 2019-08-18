Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
9 dakika önce
MERSİN'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 775 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:30 Kaynak: DHA
MERSİN'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 775 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 kişinin adreslerini belirleyerek, operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 6 kilo 775 gram esrar, 15 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirirken, olayla ilgili E.Y., S.Ç. ve S.D. gözaltına alındı.
Şüphelilerden G.K.'yi arama çalışmaları sürüyor.
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