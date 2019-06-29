Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu

37 dakika önce

Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 615 gram esrar, bir terazi ve av tüfeği ele geçirildi.
Ekipler, Y. G. ve H.G.'yi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:19 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco'yu dolandıran şüpheli taksici yakalandı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalar sonrası ilk açıklama Ekrem İmamoğlu, Merhaba Güzel Vatanım belgeselinin setini ziyaret etti Kastamonu'da hortum paniği!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 14:56:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]