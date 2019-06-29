Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu
37 dakika önce
Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.
Tarsus
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:19 Kaynak: AA
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 615 gram esrar, bir terazi ve av tüfeği ele geçirildi.
Ekipler, Y. G. ve H.G.'yi gözaltına aldı.
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