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Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 kilo 775 gram esrar ile 15 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 kilo 775 gram esrar ile 15 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin ev ve gösterdikleri yerlerde arama yapıldı. Aramada 6 kilo 775 gram esrar ile 15 adet uyuşturucu nitelikli hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, E.Y, S.Ç ve S.D adlı kişileri 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Bir şüphelinin firari olarak arandığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN
Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:24 Kaynak: İHA
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