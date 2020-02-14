Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu

7 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 kilo toz skunk ele geçirildi.

Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 kilo toz skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda Bağlar Mahallesi'nde şüpheli hareketleri nedeniyle bir arabayı takibe alan ekipler, bir süre izleme yaptı. Yapılan takibin ardından arabayı durdurarak arama yapan ekipler, 1 kilo toz skunk ele geçirdi.


Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - MERSİN

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kartal'da uyuşturucu serasına dönüştürülen eve operasyon kamerada
"OLTA MEHMET"  ŞEBEKESİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Aydın'daki fuhuş operasyonunda, şüphelilerden birisinin polis memuru olduğu ortaya çıktı Hakkında Zindaşti soruşturması açılan Burhan Kuzu'dan açıklama: Yargıyı rahat bırakın

Son Dakika Haberleri
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 00:54:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]